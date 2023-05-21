Большие очереди образовались в музеи Нижнего Новгорода 20 мая. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Огромные очереди выстроились в музеи Нижнего Новгорода 20 мая. Фотографии от очевидцев опубликовали в телеграм-канал «Нижний №1».

Напомним, вчера прошла Всероссийская акция «Ночь музеев». В рамках этого мероприятия все желающие могли посетить большое количество музеев бесплатно.

На опубликованных кадрах видно, что очереди могли достигать больше 10 метров, а нижегородцы шли в музеи несмотря на пасмурную и дождливую погоду.

Напомним, ранее стало известно, что «Заповедные кварталы» в Нижнем Новгороде примут участие в «Ночи музеев». Культурная программа там рассчитана на 20 и 21 мая.