«Ночь музеев» проведут в нижегородских «Заповедных кварталах». Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийскую акцию «Ночь музеев» проведут в нижегородских «Заповедных кварталах». Об этом пишет пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на организаторов мероприятия.

В предстоящие выходные в Трехсвятском и Студеном кварталах Нижнего Новгорода пройдут новые экскурсии, специальные поэтические и музыкальные проекты. Гости «Ночи музеев» могут побывать на исторических прогулках и собраться на чаепитие.

В Трехсвятском квартале выступит пианистка Нижегородской государственной консерватории им.Глинки - Кира Седова, а также Заслуженный артист России, актер нижегородского ТЮЗа - Евгений Калабанов с концертом «Поэзия за чашкой чая» в историческом особняке.

В рамках акции «Ночь музеев» гости смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть анимационное кино и побывать на экскурсиях проекта «Звездные книги» от нижегородского кружка любителей физики и астрономии и парка науки ННГУ «Лобачевский Lab».

Напомним, традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая. В ее проведении будет задействовано более 80 музейных площадок и выставочных пространств. Главной темой «Ночи музеев-2023» станет – «История и истории».

Программа «Ночи музеев» в Заповедных кварталах 20-21 мая

20 мая, маршрут №1 «Семейный» – мероприятия и мастер-классы для детей и взрослых:

11:00 - Экскурсия «Что с Фанечкой было?», 6+ (старт: ул. Б. Покровская, 30а, около арки)

18:00 - Чаепитие с основателем проекта «Заповедные кварталы» Евгенией Джабазян, 6+ (ул. Короленко, 17)

18:00-21:00 - Мастер-класс по созданию трехмерных книг от проекта «Звездные книги», 6+ (ул. Славянская, 4а)

20-21 мая, маршрут №2 «Художественный» – выдумка и правда на улицах «Заповедных кварталов»:

20 мая в 11:00 - Экскурсия «Что с Фанечкой было?», 6+ (старт: ул. Б. Покровская, 30а, около арки)

20 мая в 14:00 - Музыкальная встреча в гостиной исторического дома «Чаепитие под романсы», с беседой и историями из жизни кварталов прошлых столетий (ул. Короленко, 17), 12+

20 мая в 16:00 - Концерт Заслуженного артиста России Евгения Калабанова «Поэзия за чашкой чая» для любителей изящной словесности (ул. Короленко, 17), 12+

20 мая в 18:30 - Экскурсия «Роман в письмах», 16+ (старт: ул. Студеная, 49/6)

21 мая, 17:00 - Спектакль-променад в наушниках по неповторимому Нижнему Новгороду «17 скетчей о городе», 18+ (старт: пл. Минина, около памятника Чкалову)

20-21 мая, маршрут №3 «Исторический» – жизнь и быт рубежа XIX-XX веков в старинных кварталах:

20 мая в 16:00 - Экскурсия-знакомство с выдающимися, неординарными и даже одиозными жителями городского квартала «Здесь и сейчас. Студеный квартал», 12+ (старт: ул. Б. Покровская, 30а, около арки)

20 мая в 18:00 - Чаепитие с основателем проекта «Заповедные кварталы» Евгенией Джабазян, 6+ (ул. Короленко, 17)

21 мая в 18:00 - Прогулка с рассказом о самых неочевидных историях квартала столетней давности «Изнанок Трехсвятского квартала», 18+ (старт: ул. Студеная, 49/6)

20-21 мая, маршрут №4 «Ночь музеев с друзьями» – экскурсии и мероприятия в дружеской и расслабленной атмосфере:

20 мая в 14:00 - Концерт Заслуженного артиста России Евгения Калабанова для любителей изящной словесности «Поэзия за чашкой чая», 12+ (ул. Короленко, 17)

20 мая в 21:00-24:0 - Ночной показ анимационных короткометражек от проекта «Звездные книги», 12+ (ул. Славянская, 4а)

20 мая 18:00-21:00 - Мастер-класс по созданию трехмерных книг от проекта «Звездные книги», 6+ (ул. Славянская, 4а)

21 мая в 16:00 - Атмосферная прогулка по деревянной архитектуре «Стрит-арт. Символы. История», 12+ (старт: ул. Студеная, 39)

21 мая в 17:00 - Спектакль-променад в наушниках по неповторимому Нижнему Новгороду «17 скетчей о городе», 18+ (старт: пл. Минина, около памятника Чкалову)

20 мая, маршрут №5 «Ночь музеев с командой» – возможность из первых уст узнать о прошлом и будущем исторических территорий города

20 мая в 15:00 - Прогулка с основателем и идеологом проекта «Заповедные кварталы» Ниной Ершовой, разговор о том, как перезапустить целый исторический район и создать культурное пространство на основе локальных символов, а также зачем наполнять творческой жизнью пустующие дома, 6+ (старт: ул. Студеная, 49/6)

20 мая в 18:00 - Чаепитие с основателем проекта «Заповедные кварталы» Евгенией Джабазян, 6+ (ул. Короленко, 17)