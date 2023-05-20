Стая бездомных собак устроила погоню за лосем в Бурнаковском микрорайоне. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Бездомные собаки преследовали лося среди припаркованных машин в Бурнаковском микрорайоне. Видео происшествия опубликовали в телеграм-канале «Нижний №1».

На видеоролике видно, как лось убегает от стаи собак, пробегая жилые дома, а пять собак пытаются его догнать. При этом они громко лают. Чем закончилась погоня – непонятно, ведь лось убежал в темноту и большего на видео его не видно.

Напомним, что недавно серьезная авария произошла в Арзамасском районе Нижегородской области – сразу пять человек пострадали в ДТП с лосем, выбежавшим на дорогу.