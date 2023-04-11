Благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде начнется в 2023 году. Фото: Яндекс. Карты

В 2023 году планируют начать благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде. Будут проведены работы по уборке территории, а также реставрация парковой зоны. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в социальных сетях.

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на грязную территорию в парке Кулибина, а также на старые лавочки, ржавые урны и деревья, которые находятся в аварийном состоянии.

Глеб Никитин в ответ на обращение отметил, что этом году запланировано благоустройство территории. Заменят старые скамейки и ограждения, отремонтируют шахматный павильон, установят детскую площадку с новым оборудованием для разных возрастов.

Кроме того, будут проведены работы по озеленению территории.