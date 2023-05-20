Работа нижегородского метро будет продлена в «Ночь музеев» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работа нижегородского метрополитена будет продлена в связи с проведением Всероссийской акции «Ночь музеев». 20 мая нижегородцы смогут ездить на метро до часу ночи. Об этом сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, муниципальные музеи подготовили ряд мероприятий для жителей Нижнего Новгорода.

-Программа рассчитана на людей разного возраста и различных интересов. Большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно, но обязательно нужно заранее зарегистрироваться, - отметили специалисты департамента культуры.

Нижегородцы могут посетить музей-квартиру А.М.Горького, где в 19:00 стартует экскурсия на самокате «Непридуманные истории», а в 20.00 во внутреннем дворе пройдет показ иммерсивного спектакля «НЕбронзовый Горький».

В «Домике Каширина» в 18:00 проведут мастер-классы для детей и взрослых по печати на ткани и кружевоплетению, а в 20:00 будут показывать фильм «Детство» по произведению писателя.

В Музее А.Д Сахарова в 18:00 будет проходить тематическая экскурсия «История развития ядерной физики в ХХ веке», одновременно состоится презентация абонемента «Школа экскурсовода» по Пушкинской карте.

В Музейно-выставочном центре «Микула» в 17:30 специалисты проведут тактильную экскурсию для незрячих, а в 18:00 приглашают на лекции о народном костюме и выступления детских театров моды.

В выставочном павильоне парка Победы в 19:00 можно будет не только посетить экскурсию по выставке исторического стрелкового оружия, но и сфотографироваться с экспонатами (вход свободный, регистрация не требуется).

«Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко» на площадке Мининского Университета в 18:00 и в 19:30 приглашает на экскурсии по учебному планетарию, обсерватории и кабинетам ученых XIX-ХХ вв.

Напомним, ранее стало известно, что Всероссийскую акцию «Ночь музеев» проведут в нижегородских «Заповедных кварталах».

Праздничная программа у Кладовой башни Нижегородского Кремля:

16:00-22:00 Концертная театрально-музыкальная программа на сцене «История и истории: тайны музейных экспозиций»

16:00-22:00 Открытый «Музей световых иллюзий» в арках кремлевской стены

16:00-22:00 Галерея под открытым небом «Виды молодежной столицы»

16:00-19:00 Аквагрим

16:00-21:00 Детские мастер-классы и музейные мастерские.