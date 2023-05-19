Минторг США ввел экспортные ограничения против пяти заводов Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство торговли США ввело санкции против пяти заводов Нижегородской области. Об этом сообщает ИА «ТАСС».

Экспортные ограничения коснулись Нижегородского завода 70-летия Победы, НИИ «Буревестник» и НПП «Прима» в Нижнем Новгороде, Заволжского завода гусеничных тягачей, а также Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина.

Кроме того, в «черный список» попали еще 64 российских предприятия, одна компания из Армении и одна компания из Киргизии.

Ранее мы сообщали, что восемь нижегородских предприятий попали под санкции Украины. В частности, в «черном списке» оказались акционерные общества «Время-Ч», «53 Арсенал», «Завод „Электромаш“», «Электроисточник», завод имени М. В. Фрунзе, «Завод Корпусов», а также ООО «Глобалтест» и ООО «Фазар».

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