Еще восемь нижегородских предприятий попали под санкции Украины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще восемь нижегородских предприятий попали под санкции Украины. Соответвтующий указ был подписан 1 апреля, сообщает телеграм-канал «Нижегородский рабочий».

В частности, в «черном списке» оказались акционерные общества «Время-Ч», «53 Арсенал», «Завод „Электромаш“», «Электроисточник», завод имени М. В. Фрунзе, «Завод Корпусов», а также ООО «Глобалтест» и ООО «Фазар». Деятельность этих предприятий связана с производством продукции для обеспечения военной безопасности, производством оружия и боеприпасов, радиолокационной аппаратуры, геодезических и навигационных приборов.

Срок санкций составляет 10 лет. Ограничительные меры предполагают блокировку активов, прекращение торговых операций и транзита ресурсов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и так далее.

Напомним, в начале февраля 12 нижегородских предприятий атомной отрасли попали под санкции Украины.