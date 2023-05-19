Пробки в 9 баллов сковали Нижний Новгород вечером 19 мая Фото: Яндекс.Пробки

Серьезные пробки сковали Нижний Новгород вечером 19 мая. Сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на 9 баллов из 10 возможных.

Самая напряженная обстановка наблюдается на Нижневолжской набережной по направлению к Заречной части города, а также на подъездах к Мызинскому мосту. Транспорт еле движется по улице Новикова Прибоя и по спуску с улицы Ларина, где фура собрала «паровоз» из нескольких машин. Эти участки на карте окрашены бордовым цветом.

Сильные заторы образовались также на Зеленском съезде по направлению к Речному вокзалу, Канавинском мосту в обе стороны, улице Белинского, проспекте Гагарина и Анкудиновском шоссе. В Заречной части города проезд затруднен по улицам Коминтерна, Ярошенко и Ясной.

Постоять также придется на съезде с Молитовского моста в направлении Комсомольского шоссе – там причиной пробки стало ДТП, и на Московском шоссе, где проходит капитальный ремонт путепровода.

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