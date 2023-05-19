«Курскэнерго» отмечает 65-летие со дня основания

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» – одно из крупнейших предприятий Курской области, ведет свою историю с 1958 года, когда началось целенаправленное развитие курской энергетики. В филиале трудятся более 2 тысяч сотрудников, которые обеспечивают надежную работу электросетевого комплекса 28 районов области, где проживают свыше 1 млн человек.

В торжествах, посвященных 65-летию филиала, принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт, вручивший 7 энергетикам региональные награды.

Медалью «За заслуги перед Курской областью» I степени награжден электромонтер оперативно-выездной бригады Глушковского РЭС Владимир Усиков, получивший осколочное ранение при выполнении трудовых обязанностей. За отвагу при выполнении профессионального долга и самоотверженный труд троим работникам приграничных районов электрических сетей вручены памятные часы.

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Привол