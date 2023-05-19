Сильные дожди накроют Нижегородскую область вечером 19 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильные дожди ожидаются местами по Нижегородской области в ближайшие два часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В ведомстве отмечают, что во время осадков повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с подтоплениями, увеличением количества аварий на дорогах, а также возникновением оползней.

Начавшись вечером 19 мая, проливные дожди могут продлиться до утра 20 мая.

Ранее мы сообщали, что в вечерние часы в субботу в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь. Однако в воскресенье распогодится, а из-за облаков покажется солнце, благодаря чему воздух прогреется до +22 градусов. Дождей во второй выходной день синоптики не прогнозируют.

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