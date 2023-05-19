Кратковременное похолодание и дожди придут в Нижний Новгород в выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычайно жаркая погода установилась в последние дни в Нижнем Новгороде: накануне температура воздуха достигла +27 градусов, а ведь на календаре еще только середина мая. Но если на рабочей неделе было солнечно и сухо, то в выходные, как это часто бывает, погода испортится. На смену летнему зною придет прохлада и дожди.

- Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии Метеум, суббота в Нижнем Новгороде будет пасмурной. Среднесуточная температура воздуха составит +18°. В воскресенье, 21 мая, будет облачно с прояснениями, а скорость ветра составит 3,6 метра в секунду, - рассказал руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

По данным сервиса, в вечерние часы в субботу в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь. Однако в воскресенье распогодится, а из-за облаков покажется солнце, благодаря чему воздух прогреется до +22 градусов. Дождей во второй выходной день синоптики не прогнозируют. На следующей рабочей неделе вновь ожидается теплая и солнечная погода.

Напомним, в Нижегородской области действует особый противопожарный режим. В ближайшие дни в регионе ожидается высокая (4 класс) пожароопасность лесов.