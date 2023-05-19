Высокая пожароопасность лесов сохранится по Нижегородской области до 25 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

Высокий класс пожароопасности лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области с 20 по 25 мая. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве отмечают, что в период с 20 по 25 мая площади лесных пожаров могут увеличиться. Также вероятно и распространение огня на села и деревни. В связи с этим гражданам рекомендовано быть предельно осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности, не посещать леса при высокой пожароопасности.

Ранее мы сообщали о том, что 4 класс пожароопасности лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области с 14 по 19 мая 2023 года.

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