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НовостиОбщество14 мая 2023 11:01

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области с 14 по 19 мая

Пожарной опасности присвоен 4 класс
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области с 14 по 19 мая

Высокая пожароопасность лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области с 14 по 19 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ

4 класс пожароопасности лесов и торфяников ожидается по Нижегородской области с 14 по 19 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространения огня на населенные пункты и объекты экономики, – отмечают в ведомстве.

Представители ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют быть предельно внимательными в этот период и соблюдать правила пожарной безопасности. Граждан призывают не жечь мусор на дачах, а также вблизи леса, не разжигать костры в лесу, не оставлять на открытой для солнца поляне бутылки, стекло и другой мусор.

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