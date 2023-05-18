Арзамасский приборостроительный завод опроверг задержание одного из руководителей за взятки

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина Фото: Яндекс.Карты

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина опроверг информацию о задержании одного из руководителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации АО «АПЗ».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании одного из топ-менеджеров предприятия за получение взятки.

Представители администрации Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина отметили, что данный человек у них не работает. Он является сотрудником одного из контрагентов предприятия.

– Никакие действия, описанные в информационных источниках, по данному факту на территории АО «АПЗ» не проводились, – добавили в администрации завода.

Ранее мы сообщали, что бывший генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Александр Жерноков осужден за получение взятки на сумму 26,9 миллионов рублей.

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