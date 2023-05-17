Бывший замдиректора Нижегородского водоканала получил четыре года колонии за взятки Фото: Даниил ОПАРИН

Бывший генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Александр Жерноков осужден за получение взятки на сумму 26,9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

В период с 2018 по 2020 год Александр Жерноков вместе со своими сообщниками получил взятки за покровительство при исполнении обязательств по заключенным договорам коммерческих фирм и Нижегородского водоканала.

Александр Жерноков договорился о сотрудничестве со следствием и рассказал о преступной схеме.

По информации СУ СК России по Нижегородской области, Александр Жерноков и сообщники получали взятки от компаний из Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Пензы. Общая сумма полученных денежных средств составляет более 40 миллионов рублей.

Бывшего замдиректора Нижегородского водоканала приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 22 миллионов рублей.

Напомним, ранее в получении взятки обвинили бывшего директора "Нижегородского водоканала".