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Общество17 мая 2023 16:38

Бывший замдиректора Нижегородского водоканала получил четыре года колонии за взятки

Сумма полученной им взятки превысила 26 миллионов рублей
Елизавета КОПЫЛОВА
Бывший замдиректора Нижегородского водоканала получил четыре года колонии за взятки

Бывший замдиректора Нижегородского водоканала получил четыре года колонии за взятки

Фото: Даниил ОПАРИН

Бывший генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Александр Жерноков осужден за получение взятки на сумму 26,9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

В период с 2018 по 2020 год Александр Жерноков вместе со своими сообщниками получил взятки за покровительство при исполнении обязательств по заключенным договорам коммерческих фирм и Нижегородского водоканала.

Александр Жерноков договорился о сотрудничестве со следствием и рассказал о преступной схеме.

По информации СУ СК России по Нижегородской области, Александр Жерноков и сообщники получали взятки от компаний из Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Пензы. Общая сумма полученных денежных средств составляет более 40 миллионов рублей.

Бывшего замдиректора Нижегородского водоканала приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 22 миллионов рублей.

Напомним, ранее в получении взятки обвинили бывшего директора "Нижегородского водоканала".

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