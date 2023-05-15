В рамках акции «Ночь музеев» пройдет фестиваль исторической реконструкции Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Нижнем Новгороде 20 мая. В ее проведении будет задействовано более 80 музейных площадок и выставочных пространств. Главной темой «Ночи музеев-2023» станет – «История и истории». Рассказываем, какой будет программа на «Ночь музеев-2023» в Нижнем Новгороде.

По данным регионального Минкульта, тема этого года отражает не только важность сохранения в памяти духовных и культурных ценностей, но и выводит в центр внимания истории о наставниках и художниках, коллекциях и научных открытиях. Кроме того, она тождественна с главной темой 2023 года – Года педагога и наставника. «Ночь музеев-2023» откроет Нижний не только с художественной, но и с музыкальной стороны. Для жителей и гостей города подготовили исторические реконструкции, мастер-классы и игры.

«Музыка балконов»

В этом году на городских балконах будут представлены традиционные для «Ночи музеев» музыкальные выступления.

16.00 - 22.00 Балкон Дома губернатора – корпус НГХМ|Русское искусство. Слушателей ждут сольные выступления и дуэты.

19.00 - 20.00 Балкон Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина, который выходит на площадь Минина и Пожарского. Будут исполнены русские народные песни, романсы, арии из опер.

20.00 - 22.00 Балкон Усадьбы Рукавишниковых. Там будет звучать Граммофонная музыка. А на Верхневолжской набережной под нее станцуют пары в костюмах начала XX века.

Площадки Нижегородского художественного музея

17.00 - 21.00 Семейные квесты, лекции искусствоведов, концерт оркестра русских народных инструментов и учеников музыкального училища имени М. А. Балакирева.

11.00 - 23.00 Свободный осмотр экспозиций в разных зданиях музея.

Нижегородский кремль (площадка между Ивановской башней и храмом Симеона Столпника)

15.00 - 18.00 Фестиваль исторической реконструкции «Кремлевская феерия». Обучение бою на тимбарах и мастер-классы по средневековым ремеслам.

18.00 - 21.00 Этнографическая программа с традиционными русскими хороводами, обучение игре в мяч и старинные русские шахматы – таврели.

Нижегородская областная универсальная научная библиотека имени В.И. Ленина (Варварская,3)

Экспозиция «Мир экслибриса», знакомство с книжными раритетами XVI-XVII вв., презентация «Газетное царство», мастер-класс по атрибуции книжных памятников, мастер-классы по созданию книжных закладок, поделок из бумаги, рисованию песком и каллиграфии.

Гостей ждут до 23.00.

Квартал Трех святителей и «Студеный квартал»

Экскурсии по кварталу Трех святителей и «Студеному кварталу», встречи с чаепитием, исполнением романсов и чтением поэтических произведений;

Мастер-класс по созданию трехмерной поп-ап книги в «Заповедных кварталах».

Музей-квартира А.М. Горького (улица Семашко,19)

19.00 Экскурсия на самокате «Непридуманные истории».

20.00 Показ иммерсивного спектакля «НЕбронзовыйГорький».

«Домик Каширина» (Почтовый съезд,21)

13.00 Иммерсивная экскурсия – тактильное, слуховое и зрительное погружение в атмосферу эпохи повести «Детство».

18.00 Мастер-классы для детей и взрослых по печати на ткани и кружевоплетению.

20.00 Показ фильма «Детство» по произведению писателя.

Музей А.Д Сахарова (проспект Гагарина, 214)

18.00 Презентация абонемента «Школа экскурсовода» по «Пушкинской карте».

Музейно-выставочный центр «Микула» (улица 50-летия Победы, 25)

17.30 Тактильная экскурсию для незрячих.

18.00 Лекция о народном костюме и выступление детских театров моды.

Выставочный павильон парка Победы

19.00 Экскурсия по выставке исторического стрелкового оружия.

«Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко» (на площадке Мининского университета)

18.00, 19.30 Экскурсии по учебному планетарию, обсерватории и кабинетам ученых XIX-ХХ вв.

Программа учреждений культуры в Нижегородской области:

- Балахна – «Дом Плотникова»

15.00 Мастер-класс по кружевоплетению от Таисии Чечериной.

- Большеболдинская картинная галерея

Мастер-класс по интуитивной живописи «Весенний этюд».

- Краснобаковский исторический музей

Мастер-класс по народному пению и чаепитие в русских традициях.

- Краеведческий музей имени В.А. Громова в Сергаче

Показ предметов из фондов музея.

- Чкаловский центр туризма «Русские крылья»

Выездная гастрономическая экскурсия в Пурех.

Программа «Ночи музеев-2023» будет дополняться. Следите за новостями.

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