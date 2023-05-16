Уголовное дело по факту разрушения моста через реку Ургу возобновят в Нижегородской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту разрушения моста через реку Ургу в Нижегородской области. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Отметим, что в сентябре прошлого года между Воротынским и Спасским районами Нижегородской области разрушился мост через реку Ургу. Водная преграда доставляет дискомфорт для местных жителей - они не могут съездить в больницу, отвезти детей в школу, некоторые предприниматели не поставляют продукты в магазины. Водный барьер местные жители вынуждены преодолевать на лодке.

Мост через реку должны были восстановить до 2024 года, но местные чиновники мер к возведению временной переправы не принимают.

В СУ СК по Нижегородской области завели уголовные дело, однако в мае 2023 года его закрыли.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину возобновить производство по уголовному делу, а также представить доклад об установленных обстоятельствах и по завершении расследования – о его результатах.