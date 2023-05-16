В период предстоящих летних каникул энергетики уделяют особое внимание безопасности детей

С 10 мая 2023 года в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» при участии АО «Автотранспортное хозяйство» стартовал месячник по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!».

Технические и профилактические мероприятия в рамках месячника направлены на повышение уровня безопасности при эксплуатации транспорта, сохранение здоровья работников и других участников дорожного движения. Особое внимание уделяется детям, которые в период летних каникул чаще находятся без присмотра взрослых.

Предусмотрено проведение семинаров, встреч со школьниками и сотрудниками ГИБДД, организация занятий с водителями по совершенствованию навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП и многое другое.

«Соблюдение правил безопасности – неотъемлемая часть работы энергетиков на всех этапах производственного процесса. Дополнительная проверка исполнения норм пользования автотранспортом поможет предотвратить инциденты на дорогах, сберечь жизнь и здоровье сотрудников компании и окружающих», – отметил Игорь Маковский.