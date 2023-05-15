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НовостиОбщество15 мая 2023 18:01

Нижегородский Архсовет согласовал мастер-плана КРТ в Советском районе

Речь идет о пяти участках общей площадью 7,4 гектара
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородский Архсовет согласовал мастер-плана КРТ в Советском районе

Нижегородский Архсовет согласовал мастер-плана КРТ в Советском районе

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский Архитектурный совет согласовал мастер-план площадки КРТ в Советском районе. В проекте речь идет о пяти участках, общая площадь которых составляет 7,4 гектара. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Комплексное развитие затронет территории в районе улиц Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской, Одоевского, Высоковского проезда. Проектом предусмотрено строительство школы на 950 мест. Также планируется возведение двух детских садов на 200 и 300 мест, девяти многоквартирных жилых домов до 18 этажей и трех подземных парковок на 435 мест.

Отметим, в проект входит расселение 16 многоквартирных домов и 36 частных домов.

Напомним, министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство террасного парка в Нижнем Новгороде.

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