Нижегородский Архсовет согласовал мастер-плана КРТ в Советском районе
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородский Архитектурный совет согласовал мастер-план площадки КРТ в Советском районе. В проекте речь идет о пяти участках, общая площадь которых составляет 7,4 гектара. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Комплексное развитие затронет территории в районе улиц Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской, Одоевского, Высоковского проезда. Проектом предусмотрено строительство школы на 950 мест. Также планируется возведение двух детских садов на 200 и 300 мест, девяти многоквартирных жилых домов до 18 этажей и трех подземных парковок на 435 мест.
Отметим, в проект входит расселение 16 многоквартирных домов и 36 частных домов.
Напомним, министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство террасного парка в Нижнем Новгороде.
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