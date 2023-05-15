ГУММиД разработает проект планировки для дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУММиД разработает проект планировки территории для строительства дублера нижегородского проспекта Ленина. Об этом сообщает NewsRoom24.ru со ссылкой на сайт Минграда Нижегородской области.

Согласно документам, опубликованным на сайте, презентация проекта планировки и межевания земли от улицы Советской до улицы Баумана в Канавинском и Ленинском районах должна состояться в апреле 2024 года.

Напомним, проходить дорога-дублёр будет по улице Баумана и Героя Попова на участке от Молитовского моста до Мызинского. Строительство шестиполосного дублёра проспекта Ленина протяжённостью в 6,4 километра планировалось еще в 2021 году.

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