Контроль за школами и больницами усилен в Нижегородской области из-за кори. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нижегородской области действует красный уровень опасности по кори, в связи с чем усиливается контроль за работой ряда социальных учреждений. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По словам Мелик-Гусейнова, сегодня в Нижнем Новгороде состоялось межотраслевое совещание, посвященное этой проблеме. В нем приняли участие не только медики, но и сотрудники сферы образования, социальной политики и МВД.

- Всем коллегам довели информацию о том, что при повышенной температуре и сыпи требуется быстрее изолировать больного и оперативно вызвать медиков. Риск распространения инфекции растет с каждым днем. Впереди детская оздоровительная кампания, и нельзя допустить вспышки заболеваемости, - подчеркнул министр.

В связи с угрозой вспышки кори в Нижегородской области усиливается эпидемиологический контроль за работой реанимаций, детских поликлиник и больниц, а также объектов социальной сферы. Сейчас минздрав прорабатывает вопрос о дополнительной иммунизации нижегородцев, которые относятся к группе риска.

Напомним, первый случай кори в Нижегородской области был зарегистрирован в конце марта – начале апреля. Опасное заболевание нижегородка привезла из другой страны. Пациентка была госпитализирована в инфекционную больницу, а за контактными лицами из ее круга общения был установлен мониторинг.

О том, что вспышка кори в Нижегородской области может случиться в майские праздники, несколько дней назад предупреждала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

- Впереди майские праздники, отпуска! Активизируются туристические потоки как наших, так и иностранных граждан, - отмечает специалист.

КОНКРЕТНО

Как проявляется корь

Корь - заболевание крайне заразное, а значит, распространяется вирус очень быстро: один больной человек может заразить в среднем 12 – 18 человек.

На первой стадии развития болезни корь похожа на грипп. У человека поднимается высокая температура, появляются насморк, боль в горле, сильный кашель. На второй день на слизистой десен внутри рта появляются белесые точечки, которые трудно заметить самостоятельно. На второй стадии начинается сыпь, которая остается 3 – 5 дней.