Андрей Чертков из Нижнего Новгорода назначен первым зампредом правительства ДНР ФОТО: телеграм-канал Андрея Черткова

Бывший глава Кстовского района Андрей Чертков стал исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства ДНР. Назначение состоялось утром 15 мая на оперативной встрече с главой республики Денисом Пушилиным. Об этом сообщает pravda-nn.ru. со ссылкой на Андрея Черткова.

– Мне достается один из самых тяжелых блоков — это восстановление всей инфраструктуры региона. Строительство, экология, энергетика, ЖКХ — теперь буду курировать эти вопросы, – отметил Андрей Чертков.

Он также поблагодарил главу ДНР Дениса Пушилина и правительство Республики за доверие.

Напомним, в 2022 году Андрей Чертков был назначен министром угля и энергетики ДНР.

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