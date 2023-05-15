Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП в Краснобаковском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно, в каком состоянии находится 59-летний нижегородец, пострадавший в ДТП в Краснобаковском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, смертельное ДТП случилось в Краснобаковском районе 15 мая. В 09.40 там столкнулись две легковушки. В результате этого 45-летний мужчина и 33-летняя женщина погибли на месте, 59-летний мужчина пострадал. Он был доставлен в Семеновскую ЦРБ с сочетанной травмой.

На данный момент состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

– На месте ДТП работали 2 бригады скорой медицинской помощи Краснобаковской ЦРБ, – отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен