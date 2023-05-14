Новое здание Центробанка появится в Нижнем Новгороде в 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новое здание Центрального банка РФ построят в Нижнем Новгороде на улице Академика Сахарова. Об этом сообщает ИА «Время Н».

Стройка началась еще в 2022 году. Она ведется в 300 метрах от здания технопарка «Анкудиновка». Завершиться работы должны в первом полугодии 2024 года, как отметил представитель подрядчика.

Ранее мы сообщали, что в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне Банк России выпустил 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести. Список этих городов велик, но в серию «Города трудовой доблести» пока вошли Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк и Новосибирск.

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