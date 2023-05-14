Медведь вышел к людям из леса в Нижегородской области ФОТО: телеграм-канал «Нижний №1»

Медведь вышел из леса к людям в Дальнем Константинове Нижегородской области. Животное заметили очевидцы 13 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний №1».

По словам очевидцев, бурый медведь погулял возле озера, а после этого искупался в нем. К людям животное не подобралось.

Напомним, на озере в городском парке вновь появилась пара белых лебедей. Любимчик выксунцев лебедь Руслан смог отправиться от горя и завел новую подружку.

Ранее мы сообщали, что нижегородские специалисты спасли лосёнка, отбившегося от матери. Малыш был найден в деревне Егорово Воскресенского района. Телёночек вышел к магазину и там увязался за местным жителем, придя вслед за ним до дома.

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