67-летняя нижегородка погибла во время пожара из-за непотушенной сигареты Фото: Иван МАКЕЕВ

67-летняя женщина из Нижнего Новгорода погибла во время пожара в квартире, причиной которого стала непотушенная сигарета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в квартире по улице Героя Советского Союза Поющева поступило в МЧС 14 мая в 02.09. Пожарные привлекались по рангу №1 Бис.

Уже в 02.36 пожар был ликвидирован. В комнате на площади 15 квадратных метров обгорело имущество. Пожилая хозяйка квартиры, к сожалению, погибла.

Напомним, страшный пожар произошел 9 мая в поселке Мулино Нижегородской области – здесь загорелся жилой многоквартирный дом на улице Новой. В результате пожара два человека погибли. Еще девять пострадали, среди них двое детей.

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