Девять человек, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в Мулине. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар произошел в поселке Мулино Нижегородской области – здесь загорелся жилой многоквартирный дом на улице Новой. В результате пожара два человека погибли. Еще девять пострадали, среди них двое детей.

- Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило от очевидцев в 9:50 9 мая, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару сразу был присвоен первый уровень сложности. По задымленным лестничным маршам было эвакуировано 22 человека, в том числе 5 детей. К сожалению, погибли двое жильцов одной из квартир - мужчина и женщина.

По данным спасателей, общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Полностью потушить его удалось уже к половине одиннадцатого утра. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели. Им предстоит определить причину пожара.

- Общее количество пострадавших в результате пожара – 9 человек, из них 2 детей, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Два человека погибли до приезда бригад скорой медицинской помощи. Семи пострадавшим, в том числе детям, помощь была оказана на месте. Все они отравились продуктами горения и от госпитализации отказались.