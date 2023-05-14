Женщина в неадекватном состоянии разгуливала по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородку, разгуливающую по Сормовскому шоссе в неадекватном состоянии, забрали на карете скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

– В дежурную часть отдела полиции ОП 8 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение в 23.08 о том, что женщина находится на проезжей части в неадекватном состоянии, – отметили в ведомстве.

Тогда же в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что девушка, бегавшая по проезжей части на Сормовском шоссе, попала под машину.

Полицейские, прибывшие на место для выяснения обстоятельств, установили, что состояние женщины не связано с ДТП. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила нижегородку в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде неадекватная женщина набросилась на чужого ребёнка на памп-треке в сквере на Московском шоссе.

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