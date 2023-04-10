«Мразь!»: Яжемать избила до крови чужого ребенка на памп-треке в Нижнем Новгороде

Полиция проводит проверку из-за избиения нижегородкой чужого ребенка. Фото: Паблик Вк «Инцидент Нижний Новгород».

В Нижнем Новгороде неадекватная женщина набросилась на чужого ребёнка на памп-треке в сквере на Московском шоссе. Это случилось в минувшие выходные. Как рассказали очевидцы, конфликт произошел из-за того, что мальчишки поссорились между собой.

Один из мальчиков обозвал другого, после чего в ситуацию вмешалась мать одного из участников конфликта. Заступиться за сына женщина решила радикальным способом, с кулаками и ногами она набросилась на ребёнка.

Другим ребятам на площадке даже удалось снять небольшой фрагмент происходящего. На кадрах чётко видно, как яжемать ногой ударяет мальчишку в грудь и попутно кричит: «Мразь! Я сказала, мне по хрену на вас!». На заднем плане слышно встревоженный крик другого ребёнка: «Я разнимал!». По словам очевидцев, из-за нападавшей женщины у ребенка даже пошла кровь.

- Потом она просто "ушла в закат". Ее боялись, мальчик остался там с кровью... Полицию хотели вызвать, - рассказал один из свидетелей произошедшего.

В пресс-службе нижегородского ГУ МВД сообщили, что заявления от родителей пострадавшего ребенка не поступало, однако правоохранители все равно организовали проверку по этому инциденту.

– Сейчас изучается видео, размещенное в Сети. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация зарегистрирована, – подтвердили в ведомстве.

Нижегородцы бурно обсуждают эту историю в местных пабликах. Все пользователи сошлись на том, чтобы эту мать привлекли к ответственности, чтобы она больше не смела "распускать ноги". Осуждают такой поступок нижегородки и те, кто предполагает, что дети вполне могли быть «оборзевшими» и выпрашивали самостоятельно.

– Никто не имеет права трогать чужих детей. Решать проблемы надо словами или с родителями. Взяли моду руки распускать, – поделилась своим мнением местная жительница Светлана Кучина.

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