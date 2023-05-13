Пьяный нижегородец выстрелил два раза в своего родственника в Нижнем Новгороде
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пьяный 70-летний мужчина выстрелил два раза в своего 44-летнего родственника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Вечером 12 мая на улице Движенцев в ходе распития спиртных напитков двое мужчин поругались. В результате один взял оружие и совершил два выстрела в своего родственника. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли у него оружие и патроны.
Пострадавший мужчина доставлен в больницу, у него телесные повреждения различной степени тяжести.
Сейчас материалы по данному делу переданы в следственные органы.
Напомним, недавно пьяный мужчина накинулся на сторожа детского сада в Советском районе Нижнего Новгорода и ранил его.