Пьяный нижегородец выстрелил два раза в своего родственника в Нижнем Новгороде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный 70-летний мужчина выстрелил два раза в своего 44-летнего родственника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вечером 12 мая на улице Движенцев в ходе распития спиртных напитков двое мужчин поругались. В результате один взял оружие и совершил два выстрела в своего родственника. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли у него оружие и патроны.

Пострадавший мужчина доставлен в больницу, у него телесные повреждения различной степени тяжести.

Сейчас материалы по данному делу переданы в следственные органы.

Напомним, недавно пьяный мужчина накинулся на сторожа детского сада в Советском районе Нижнего Новгорода и ранил его.