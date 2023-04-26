Пьяный мужчина ударил ножом сторожа детского сада в Нижнем Новгороде Фото: Александр КОЦ

Пьяный мужчина накинулся на сторожа детского сада в Советском районе Нижнего Новгорода и ранил его. Об этом сообщает пресс-служба росгвардии по Нижегородской области.

Ситуация произошла в детском саду №415 по улице Генерала Штеменко. Как известно, от учреждения поступил сигнал. Росгвардейцы незамедлительно выехали на место происшествия после срабатывания «тревожной кнопки». Охранник рассказал, что пьяный отец пришел забирать своего ребенка, но охранник решил его прогнать. После этого нижегородец накинулся на него и порезал ножом.

После нападения пьяный мужчина убежал, но его нашли и задержали. Сейчас он находится в дежурной части районного отдела полиции.

Сотрудник детского сада был доставлен в больницу. Его состояние оценивают как удовлетворительное.