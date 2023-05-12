368,6 млн рублей сэкономила Нижегородская область на торгах в апреле 2023 года

Экономия по торгам в Нижегородской области в апреле 2023 года составила 368,6 млн рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В апреле 2023 года правительству Нижегородской области удалось сэкономить на проведенных торгах 368,6 миллиона рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Общая сумма, на которую провели торги – 2,4 миллиарда рублей, всего в апреле ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» проведено 181 аукцион. Количество участников на каждый лот – 5,5.

Наиболее ощутимая экономия достигнута по торгам на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры –224,4 миллиона рублей.

Большие денежные средства сэкономили и на поставке учебного оборудования для оснащения образовательных учреждений – 34,7 миллиона рублей.

Напомним, что Нижегородская область заняла 73 место в общероссийском рейтинге динамики зарплат. Специалисты «РИА Рейтинг» составили инфографику о том, за какой период нижегородцы смогут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей. Как выяснилось, 25% жителей региона смогут приблизиться к этой отметке через 8 лет и 3 месяца. Почти через 13 лет такую зарплату сможет получать свыше половины работающих жителей региона, ну а через 17 лет и 7 месяцев такую зарплату будут выдавать 75% работников нашего региона.