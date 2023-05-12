Новый детсад на улице Молитовской в Нижнем Новгороде откроется в сентябре 2023 года

Детская спальня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый детский сад на улице Молитовской в Нижнем Новгороде откроется к 1 сентября 2023 года. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 12 мая.

В настоящее время объект ввели в эксплуатацию, также завершается процесс получения лицензии на ведение образовательной деятельности.

– С 1 сентября начнем принимать детей, – подчеркнул заместитель главы администрации города Леонид Стрельцов.

Напомним, что новый детский сад на 240 воспитанников открыли на Бору в Нижегородской области. Дети смогут заниматься в 13 возрастных группах. Так, 11 групп принадлежат к общеразвивающей направленности, из них 6 – для детей раннего и младенческого возраста. Ещё две группы будут комбинированной направленности, то есть наряду с основной программой дошкольного образования будет проводиться адаптация детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.