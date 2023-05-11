Детский сад на 240 мест открыли на Бору в Нижегородской области

Новый детский сад на 240 мест открылся в городе Бор. Фото: Кира Мишина.

Новый детский сад на 240 воспитанников открыли на Бору в Нижегородской области. Детсад «Аистёнок» находится в микрорайоне Красногорка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дети смогут заниматься в 13 возрастных группах. Так, 11 групп принадлежат к общеразвивающей направленности, из них 6 – для детей раннего и младенческого возраста. Ещё две группы будут комбинированной направленности, то есть наряду с основной программой дошкольного образования будет проводиться адаптация детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития.

В детском саду есть изостудия, зимний сад, комната по системе Монтессори, шахматный класс, физкультурный и музыкальный залы, бассейн, соляная «пещера», планетарий, кабинеты для подгрупповых и индивидуальных занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом- дефектологом.

Напомним, ранее сообщалось, что двухполосную дорогу, соединяющую улицы Стрелка и Совнаркомовскую в Нижнем Новгороде, построят за 72,8 миллиона рублей.

Также 28 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году. В каждом районе, кроме Советского, были отобраны по четыре пространства. А в Советском районе упор будет сделан на обустройство придомовых территорий.