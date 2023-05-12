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НовостиОбщество12 мая 2023 10:48

Нижегородка Анастасия Золотая одержала победу в конкурсе по бодибилдингу в Швеции

Он проходил 29 апреля
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Фото: Страница спортсменки в ВК.

Фото: Страница спортсменки в ВК.

Нижегородка Анастасия Золотая одержала победу в конкурсе по бодибилдингу IFBB Elite Pro Jan Tana Pro в Швеции. Об этом сообщается в группе «Федерация бодибилдинга России» во ВКонтакте.

Конкурс прошел 29 апреля. Анастасия получила медаль и 1,5 тысячи евро.

– Первая, – написала в своих соцсетях девушка.

Напомним, ранее Анастасия Золотая завоевала «золото» международного турнира по бодибилдингу Siberian Power Show, который проходил на «Кристалл арене» в Красноярске с 31 марта по 2 апреля.

Примечательно, что в этом турнире Анастасия участвовала с поврежденным коленом. Это обстоятельство не помешало спортсменке выступить достойно и обойти всех конкуренток. Победительнице вручили кубок и сертификат на 219 тысяч рублей.