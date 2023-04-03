Нижегородка Анастасия Золотая стала двукратной чемпионкой турнира по бодибилдингу Siberian Power Show

Нижегородка стала двукратной чемпионкой Siberian Power Show. Фото: Страница спортсменки в ВК.

Нижегородская спортсменка Анастасия Золотая завоевала «золото» международного турнира по бодибилдингу Siberian Power Show, который проходил на «Кристалл арене» в Красноярске с 31 марта по 2 апреля. Об этом сообщила сама спортсменка в соцсетях.

Нижегородка была заявлена в категории Elite Pro, в которой выступают лучшие спортсменки разных лет. В числе прочих соперницами Анастасии стали чемпионки России Европы и мира Анастасия Ашаева из Дзержинска и Ирина Пименова из Санкт-Петербурга. Первый соревновательный день 1 апреля Золотая завершила в топ-6, ну а финале ей не было равных.

Примечательно, что в этом турнире Анастасия участвовала с поврежденным коленом. Это обстоятельство не помешало спортсменке выступить достойно и обойти всех конкуренток. Победительнице вручили кубок и сертификат на 219 тысяч рублей.

После оглашения результатов тренер спортсменки Антон Муштанов поднял ее на плечо и пронес так по сцене вместе с наградой.

В подарок от поклонников девушка получила полезный торт без сахара с подписью: «Золотая — лучшая».

Поклонники подарили Анастасии полезный торт. Фото: Тг-канал Анастасии Золотой.

- Куда плакать? - написала растроганная спортсменка под фото с угощением.

Отметим, что в 2022 году наша нижегородская участница уже выигрывала этот турнир. Также в прошлом году Анастасия Золотая становилась обладательницей «золота» на турнире Arnold Classic, который проходил в Севилье.

- Это был мой третий «Арнольд», но любительские я завоёвывала только «серебро». А сейчас, выиграв про-карту и перейдя в профессионалы я выиграла «золото». Шварценеггера не было к сожалению, он позвонил посреди турнира по скайпу президенту Федерации. Я довольна, - писала нижегородка после турнира в Испании.