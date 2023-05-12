Вице-премьер Хуснуллин отметил Нижегородскую область среди лидеров по реализации нацпроектов

Вице-премьер отметил Нижегородскую область в числе регионов-лидеров по реализации национальных проектов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область среди лидеров по реализации национальных проектов. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил в своём телеграм-канале.

Также состоялось обсуждение строительной отрасли региона. Губернатор доложил, что свыше 675 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области за январь-март текущего года.

– Рост на 30% по отношению к тому же периоду прошлого года! За январь-апрель выдали более 20 разрешений на строительство (рост на 60%), – подчеркнул Глеб Никитин в соцсетях.

Напомним, что первый участок для комплексного развития территорий (КРТ) в границах улиц Менделеева, Чонгарской и Правды в Ленинском районе выставили на торги в Нижнем Новгороде.

Всего в рамках реализации механизма КРТ на территории нижегородской агломерации прорабатывается и оценивается 26 проектов общей площадью 1,58 тыс. га. Общий задел по объему жилья, который можно будет ввести в эксплуатацию – около 7,5 миллиона квадратных метров.