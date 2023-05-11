Первую площадку под КРТ выставили на торги в Нижнем Новгороде

Всего шесть площадок под комплексное развитие территории (КРТ) планируется выставить на торги в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый участок для комплексного развития территорий (КРТ) в границах улиц Менделеева, Чонгарской и Правды в Ленинском районе выставили на торги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального Минграда.

Электронный аукцион размещен на портале ГИС ТОРГИ. Начальная цена составляет примерно 2,5 миллиарда рублей. Имя победителя, получившего право на застройку земельного участка, станет известно 26 июня.

Будущему застройщику предстоит построить новую жилую застройку на территории в 1,85 гектара.

Напомним, что всего в рамках реализации механизма КРТ на территории нижегородской агломерации прорабатывается и оценивается 26 проектов общей площадью 1,58 тыс. га. Общий задел по объему жилья, который можно будет ввести в эксплуатацию – около 7,5 миллиона квадратных метров.

Три площадки комплексного развития территории (КРТ) определили в Нижнем Новгороде. Они расположены в Ленинском и Советском районах города.