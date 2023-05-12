Интерес к просмотру индийских сериалов у нижегородцев вырос на 23% в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты аналитики онлайн-кинотеатра KION цифровой экосистемы МТС проанализировали, как изменились предпочтения в смотрении у нижегородцев за год с апреля 2022 года по апрель 2023 года и рассказали о самых популярных видах зарубежного контента, который жители региона чаще всего смотрят в онлайн-кинотеатрах.

В сравнении с прошлым годом интерес нижегородцев к индийским фильмам и сериалам вырос на 23%. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам и постоянным обновлением библиотеки онлайн-кинотеатра KION тайтлами популярных фильмов и сериалов.

В пятерку самых популярных индийских фильмов и сериалов по просмотрам в Нижнем Новгороде вошли боевик «Золотые прииски Колара», основанный на одноименной популярной книге; дерзкая история о трех женщинах, уставших мириться с жестокостью собственных мужей «Черные вдовы»; триллер «Пушпа» об обычном рабочем, которому удалось преуспеть, несмотря на все трудности; остросюжетный триллер с элементами детектива о трудных подростках «Непризнание» и криминальный триллер о профессоре математики, которому удалось стать гениальным преступником «Кобра».

Среди турецких фильмов и сериалов жители региона выделяют следующие: «Кольцо», «Султан моего сердца», «Постучись в мою дверь», «Барбароссы: Меч Средиземноморья», «Отряд 2039».

Самые популярные корейские сериалы и фильмы среди нижегородцев «Демон», «Отель «Дель Луна», «Полицейская академия», «История девятихвостого лиса» и «Императрица Ки».

Аналитики также выделяют возрастающий интерес к контенту из Китая. Среди самых просматриваемых мелодрама «Киберкраш: влюбиться в твою улыбку», рассказывающая трогательную историю любви двух геймеров; фантастический сериал «Начало» о ребятах, оказавшихся во временной петле и пытающихся разорвать порочный круг; сериал «Всего лишь тридцать», повествующий о судьбах трех совершенно разных женщин, которым суждено пересечься.

Также популярность набирают латиноамериканские фильмы и сериалы. Чаще всего в регионе смотрели аргентинский драматический мини-сериал «Сверхновая» о поколении 30-летних; биографическую драму «Пабло Эскобар, хозяин зла» о самом мощном картеле в мире; фантастический мексиканский мультфильм для всей семьи «Сельма в городе призраков», культовый мексиканский сериал «Дикая роза» о том, к чему может привести неравный брак, и комедийную драму о крупном ограблении «Афера века».

«После снижения количества голливудского контента мы отмечаем возросший интерес нижегородцев к предложениям других киноиндустрий. Онлайн-кинотеатр KION может предложить пользователям как востребованные турецкие, индийские, корейские, латиноамериканские и китайские фильмы и сериалы, так и широкую линейку оригинального контента собственного производства. Например, на предстоящих выходных можно посмотреть драмеди «Почка-2» или новые серии «Сергий против нечисти», а также новинки «Отчаянная невеста» и «Спасти единственного сына», - рассказал директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.