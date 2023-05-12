Ещё один дом на улице Циолковского расселяют для сноса в Нижнем Новгороде

Снос дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многоквартирный дом №30 литера А по улице Циолковского признали аварийным и подлежащим сносу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в документах на сайте городской администрации.

В ближайшее время здание и земельный участок изымут для муниципальных нужд. Дом отключат от коммуникаций, после сноса будет вывезен мусор и спланирована территория.

Известно, что будет проведена оценка рыночной стоимости недвижимости и размера убытков, после чего собственникам выплатят денежную компенсацию.

Напомним, что в 2020 году сообщалось, что из-за строительства развязки на улице Циолковского планируется снести 17 домов. Все они признаны аварийными и находятся в непосредственной близости от зоны строительства.

– Речь идет о домах № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,3 0, 38 по улице Циолковского, - говорится в сообщении районной администрации Сормовского района.