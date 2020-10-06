Названы дома, которые снесут из-за строительства развязки на Циолковского. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнем Новгороде из-за строительства развязки на улице Циолковского планируется снести 17 домов. Все они признаны аварийными и находятся в непосредственной близости от зоны строительства. Об этом сообщает портал Гипер НН со ссылкой на администрацию Сормовского района.

– Речь идет о домах № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,3 0, 38 по улице Циолковского, - говорится в сообщении районной администрации Сормовского района.

Как сообщается, расселение этих домов планируется начать, как только выйдет соответствующее постановление администрации Нижнего Новгорода об изъятии у них объектов недвижимости.

Напомним, строительство транспортной развязки на улице Циолковского началось несколько недель назад. Из-за этого пришлось на девять месяцев перекрыть движение по улице Циолковского. Ограничение будет действовать с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года. Все это время движение транспорта будет организовано по новой схеме.

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