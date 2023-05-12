Магистральный водопровод запустили в эксплуатацию в поселке Пыра

Новый магистральный водопровод к поселку Пыра запущен в эксплуатацию. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый магистральный водовод запустили в эксплуатацию в поселке Пыра под Дзержинском. Известно, что было построено более 8 километров трубопровода и две насосные станции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новый объект позволит поставлять местным жителям воду питьевого качества от современного водозаборного узла.

– При строительстве применяются новые технологические решения, устанавливается современное оборудование, срок службы — более 50 лет, – сказал глава Дзержинска Иван Носков.

К новому водопроводу подключено 25 многоквартирных домов в поселке Пыра, а также объекты социальной сферы: школа, библиотека, медпункт, детский сад.

Напомним, ранее мы писали о том, на что тратят деньги жители Нижегородской области. Например, по подсчетам специалистов, в месяц у нижегородцев уходит на питание 8,7 тысяч рублей на человека. Наибольшая часть этих средств – почти четверть – уходит на мясные продукты. Вдвое меньше нижегородцы расходуют на хлеб, крупы и молочные продукты. Оставшиеся 6% уходят на десерты – джемы, мед, шоколад и конфеты.