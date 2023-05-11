Продукты, коммуналка и услуги почты: На что тратят деньги жители Нижегородской области

В Нижегородстате рассказали, на что тратят зарплаты нижегородцы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четвертом квартале прошлого года среднемесячная зарплата нижегородцев составила 52,5 тысячи рублей. Это 13,2% больше в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года. Однако уже в феврале этого года данный показатель снизился до 48,6 тысяч рублей. При этом средний размер пенсии составляет 19,2 тысячи рублей. О том, из чего складываются доходы и на что жители региона их тратят, рассказали специалисты Нижегородстата.

- По данным выборочного обследования бюджетов в четвертом квартале 2022 года денежные расходы семей Нижегородской области составили 29,2 тысячи рублей в месяц на человека, - говорится в докладе ведомства. - Из них основная часть пришлась на покупку непродовольственных товаров (31,6%), на покупку продуктов питания (30%), остальная часть – на оплату налогов, обязательных платежей и личные сбережения.

По подсчетам специалистов, в месяц у нижегородцев уходит на питание 8,7 тысяч рублей на человека. Наибольшая часть этих средств – почти четверть – уходит на мясные продукты. Вдвое меньше нижегородцы расходуют на хлеб, крупы и молочные продукты. Оставшиеся 6% уходят на десерты – джемы, мед, шоколад и конфеты.

Средние затраты на непродовольственные товары составляют 9,2 тысячи рублей на человека в месяц. Чуть меньше – около 6 тысяч рублей – уходит на оплату услуг. В этом перечне лидируют коммунальные услуги. Оплата ЖКХ занимает свыше 40% этой суммы. Остальная часть примерно поровну распределяется между услугами курьеров, оплатой интернета и посещением культурных мероприятий.

КОНКРЕТНО

Как распределяются расходы на товары?

Расходы на непродовольственные товары в семьях с детьми составляют в среднем 7,2 тысячи рублей в месяц на человека. Основные средства расходовались:

- на покупку одежды и обуви и ткани (21,1% от всех расходов на непродовольственные товары)

- на транспортные средства и топливо (44%)

- на покупку мебели и предметов для дома (15,7%)

- на приобретение медикаментов и товаров личной гигиены (4,8%)