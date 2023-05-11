Алюминиевый пешеходный мост со смотровой площадкой открыли на Бору

Фото: Алюминиевая ассоциация

Пешеходный мост со смотровой площадкой открыли на Бору в Нижегородской области. Сооружение с конструкциями из алюминиевых сплавов стало частью комплексного благоустройства «Борского Волгоречья». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

– Мост здесь - не только новая точка притяжения, но и решение вопроса безопасности, ведь он построен над дорогой с оживленным движением, – уточнил губернатор.

Длина моста достигает 121,6 метра, ширина – 3,33 метра. Мост протянут над объездной дорогой и соединяет между собой центр города с берегом реки Везлома.

Кстати, алюминиевые мосты почти в три раза легче стальных, долговечны, устойчивы к воздействию коррозии и неблагоприятного климата. Такие конструкции не меняют свойств даже при температурах от - 80° C до + 300°C.

Напомним, что два оползня произошло под канатной дорогой в Нижнем Новгороде. Были проведены временные мероприятия, в результате которых поверхностные воды не будут попадать в зону схода грунта.