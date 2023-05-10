Сход грунта произошел под канатной дорогой в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Два оползня произошло под канатной дорогой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Управления инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода.

По данным ведомства, сход грунта под станцией канатной дороги произошел еще в начале апреля 2023 года. Специалисты инженерной защиты незамедлительно выехали на участок, для того, чтобы обследовать склон. Они провели временные мероприятия, в результате которых поверхностные воды не будут попадать в зону схода грунта.

На данный момент новых трещин на участке не наблюдается.

Специалисты управления инженерной защиты территории Нижнего Новгорода проводят ежедневные обходы для осмотра на предмет подвижек грунта и оценки эффективности работы временных мероприятий. Сейчас разрабатывают комплекс мероприятий для ликвидации оползня.

Напомним, в конце марта верхний слой грунта сошел на склоне Нижегородского кремля. Локальный сход произошел в районе Северной башни