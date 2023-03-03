Участок для террасного парка в Почаинском овраге одобрили в Нижнем Новгороде

Так будет выглядеть террасный парк в Почаинском овраге. Фото: архитектурное бюро "Гора"

В Нижнем Новгороде согласовали участок под создание террасного парка в Почаинском овраге в исторической части города. Такое решение было принято на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям 2 марта, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Площадь участка, который планируется благоустроить, составляет 25 тысяч квадратных метров. Это самый длинный овраг в городе, который находится в границах Зеленского съезда, улиц Грузинской, Малой Покровской, Ильинской, переулка Плотничного и улицы Почаинской. Здесь будут выполнена реконструкция коллектора дождевой канализации и инженерная защита склонов, а также выполнены ландшафтные работы.

В парке появятся велодорожка, амфитеатр, небольшой пруд, активные зоны и зоны тихого отдыха. Подробнее о проекте мы писали ранее.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова сообщила, что проект реализуется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, проектная документация по объекту имеет положительное заключение государственной экспертизы.

Объем инвестиций в проект составляет 2,9 млрд рублей. Все работы должны быть выполнены в течение трех лет.