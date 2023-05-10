Нижегородцам объяснили причину отказа от станции метро «Оперный театр». Фото: телегрм-канал "МетроНН".

Нижегородцам объяснили, почему в проект не включили станцию метро «Оперный театр». Об этом сообщает телеграм-канал «МетроНН».

Житель Нижнего Новгорода задал вопрос, почему же метростроевцы отказались от станции метро «Оперный театр». ГУММиД ответил, что прежде всего, это сделали в силу того, чтобы сократить время в пути, ведь тоннель будет прямым и без двух изгибов.

-Потребуется перенос меньшего количества коммуникаций, а это уже экономит время и деньги, - написали в телеграм-канале «МетроНН».

Более того, теперь метростроевцам не придется закрывать движение транспорта по улице Белинского.

Напомним, что половину буросекущих свай уже залили на стройплощадке будущей станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде. Это значит, что пройдена середина пути устройства опорной стенки стартового котлована.