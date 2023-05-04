Половину свай залили на стройплощадке метро «Сенная» в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал "МетроНН"

Половину буросекущих свай уже залили на стройплощадке будущей станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде. Это значит, что пройдена середина пути устройства опорной стенки стартового котлована. Об этом сообщает телеграм-канал «МетроНН».

Сейчас проводят работы по укреплению грунта на стройплощадке и продолжается вынос многочисленных коммуникаций вдоль улицы Большой Печерской.

- Всё делается для того, чтобы уже в ближайшее время приступить к углублению котлована и началу работы тоннелепроходческого щита, - отмечают метростроевцы.

Напомним, что строительство станции метро «Сенная» планируют завершить в 2025 году. Работы ведутся на улице Горького, площади Сенной и площади Свободы. Во время строительства будет сделано три котлована на этих территориях.