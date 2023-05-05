Улицу Зенитчиков частично перекроют в Нижнем Новгороде до 10 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улицу Зенитчиков частично перекроют в Нижнем Новгороде с 7 мая до 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения касаются участка дороги напротив дома № 16В по улице Мончегорской и связаны с благоустройством на этой территории. Автомобилисты смогут ознакомиться со схемой объезда и проехать по прилегающим улицам. На подъезде к месту проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и аншлаги.

Напомним, что ранее в связи с ремонтом трамвайных путей частично перекрыли улицу Батумскую.