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НовостиОбщество5 мая 2023 17:47

Улицу Зенитчиков частично перекроют в Нижнем Новгороде до 10 сентября

Связано это с благоустройством территории
Елизавета КОПЫЛОВА
Улицу Зенитчиков частично перекроют в Нижнем Новгороде до 10 сентября

Улицу Зенитчиков частично перекроют в Нижнем Новгороде до 10 сентября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улицу Зенитчиков частично перекроют в Нижнем Новгороде с 7 мая до 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения касаются участка дороги напротив дома № 16В по улице Мончегорской и связаны с благоустройством на этой территории. Автомобилисты смогут ознакомиться со схемой объезда и проехать по прилегающим улицам. На подъезде к месту проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и аншлаги.

Напомним, что ранее в связи с ремонтом трамвайных путей частично перекрыли улицу Батумскую.