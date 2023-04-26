Улицу Батумскую в Нижнем Новгороде частично перекроют с 29 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть улицы Батумской в Нижнем Новгороде перекроют, и движение будет ограничено. Такое решение было принято в связи с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Временное ограничение транспорта будет на проезжей части возле дома 122 на проспекте Гагарина. Ограничения продлятся с 29 апреля по 12 мая.

На подъездах к обозначенной территории работники скоро установят временные знаки, а объехать дорожный участок можно по соседним улицам. Водителям, которые будут планировать движение по этой территории, нужно будет заранее ознакомиться со схемой движения и следить за дорожными знаками.