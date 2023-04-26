Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 15:25

Улицу Батумскую в Нижнем Новгороде частично перекроют с 29 апреля

Связано это с ремонтом трамвайных путей
Елизавета КОПЫЛОВА
Улицу Батумскую в Нижнем Новгороде частично перекроют с 29 апреля

Улицу Батумскую в Нижнем Новгороде частично перекроют с 29 апреля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть улицы Батумской в Нижнем Новгороде перекроют, и движение будет ограничено. Такое решение было принято в связи с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Временное ограничение транспорта будет на проезжей части возле дома 122 на проспекте Гагарина. Ограничения продлятся с 29 апреля по 12 мая.

На подъездах к обозначенной территории работники скоро установят временные знаки, а объехать дорожный участок можно по соседним улицам. Водителям, которые будут планировать движение по этой территории, нужно будет заранее ознакомиться со схемой движения и следить за дорожными знаками.